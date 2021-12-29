Праздничные мероприятия в отремонтированном Доме Культуры

В поселке Бага-Бурул Ики-Бурульского района завершился капитальный ремонт ДК. Объект был отреставрирован в рамках Национального проекта "Культура" и при поддержке Главы региона и республиканского Правительства.

Работа началась в 2021 году. Всего из бюджетов трех уровней – федерального, республиканского и муниципального - на ремонт выделили свыше 32 миллионов рублей. На эти средства была проведена замена инженерных сетей, электромонтажные работы и установка системы отопления, а также утеплен фасад здания. В помещении полностью заменены все двери, напольное покрытие, сантехника и установлены новые стеклопакеты. Была куплена новая мебель и оборудование.

Облагородили и прилегающую территорию, а также смонтировали систему видеонаблюдения. Поменяли и кровлю.