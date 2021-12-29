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7 января, 10:34
НовостиСобытиеРелигия

Бату Хасиков поздравил жителей республики с Рождеством Христовым

Бату Хасиков поздравил жителей республики с Рождеством Христовым

"Этот светлый праздник – символ духовного единства людей. На протяжении тысячелетий Рождество напоминает нам о главных человеческих ценностях и традициях, служит символом чистоты, искренности и милосердия. Этот светлый праздник дарит радость общения с близкими и дорогими людьми.

В Калмыкии в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и конфессий. Хочу выразить благодарность Элистинской епархии, которая вносит большой вклад в укрепление взаимопонимания и единства в нашей республике.

Убежден, что праздник Рождества наполняет сердца миллионов людей надеждой, призывает совершать добрые поступки и проявлять милосердие к ближним.

 В этот светлый праздник желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мира, возможности провести как можно больше времени с родными и близкими людьми!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова

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