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4 мая, 10:15
Новости

Творческие коллективы КалмГУ стали победителями молодёжного конкурса-фестиваля "Хаврин айс"

Творческие коллективы КалмГУ стали победителями молодёжного конкурса-фестиваля "Хаврин айс"

Как сообщается в официальном телеграм-канале ректора опорного ВУЗа региона Бадмы Салаева, в рамках Фестиваля тюльпанов в минувшие выходные в парке Победы прошёл гала-концерт. В нём приняли участие студенты элистинских учебных заведений.
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Коллективы Калмыцкого Государственного Университета имени Городовикова заняли почётные первые места во всех номинациях. Народный ансамбль песни и танца "Бумбин Орн" занял три первых места в направлении '"Хореография" Оркестр народных инструментов занял первое место в направлении "Инструментальное" с произведением Героя Калмыкии Аркадия Манджиева "Yр Сар".
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В вокальном направлении первое место занял Наран Мандеев, представляющий студию эстрадного вокала "Анданте".
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Фото: https://t.me/bksalaev

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