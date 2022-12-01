Творческие коллективы КалмГУ стали победителями молодёжного конкурса-фестиваля "Хаврин айс"

Как сообщается в официальном телеграм-канале ректора опорного ВУЗа региона Бадмы Салаева, в рамках Фестиваля тюльпанов в минувшие выходные в парке Победы прошёл гала-концерт. В нём приняли участие студенты элистинских учебных заведений.



Коллективы Калмыцкого Государственного Университета имени Городовикова заняли почётные первые места во всех номинациях. Народный ансамбль песни и танца "Бумбин Орн" занял три первых места в направлении '"Хореография" Оркестр народных инструментов занял первое место в направлении "Инструментальное" с произведением Героя Калмыкии Аркадия Манджиева "Yр Сар".



В вокальном направлении первое место занял Наран Мандеев, представляющий студию эстрадного вокала "Анданте".





Фото: https://t.me/bksalaev