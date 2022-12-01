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4 мая, 09:55
Новости

Сегодня в Республиканский Русский театр продолжает подготовку ко Дню Великой Победы

Сегодня в Республиканский Русский театр продолжает подготовку ко Дню Великой Победы
6 и 7 мая там состоится спектакль "Одна ночь" по пьесе Евгения Шварца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Зрители увидят историю суровых будней людей, оказавшихся во время войны в блокадном Ленинграде. Мать переходит линию фронта и попадает в объятый войной город на Неве, где пытается разыскать своего сына. У нее есть на это одна ночь. Продолжение истории можно увидеть в залах русского театра.
 
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