Сегодня в Республиканский Русский театр продолжает подготовку ко Дню Великой Победы

6 и 7 мая там состоится спектакль "Одна ночь" по пьесе Евгения Шварца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Зрители увидят историю суровых будней людей, оказавшихся во время войны в блокадном Ленинграде. Мать переходит линию фронта и попадает в объятый войной город на Неве, где пытается разыскать своего сына. У нее есть на это одна ночь. Продолжение истории можно увидеть в залах русского театра.