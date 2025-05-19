Калмыкия присоединилась к Всероссийской акции «Особенности национальной уборки» у источника Аршан Булг

Сегодня в рамках экологического проекта жители Элисты и сельских поселений, включая бойцов СВО, их семьи, представителей трудовых и творческих коллективов, собрались у источника Аршан Булг. Мероприятие направлено на очистку природных зон и привлечение внимания к вопросам экологии.

Участники акции убрали территорию вокруг популярного туристического объекта, подчеркивая значимость бережного отношения к природе.

Подробнее расскажем в вечернем выпуске вестей в 21.10.