"СМИ и судебная система: инструменты эффективного взаимодействия"

Сегодня в Верховном суде Калмыкии состоится заседание круглого стола. Оно проводится в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию судебной системы республики.



Реализация федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации", Информационный повод и вопросы регулирования отношений судов и СМИ, эти и другие вопросы обсудят участники совещания. В вечернем выпуске расскажем более подробно.