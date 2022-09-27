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21 октября, 13:31
Новости

"СМИ и судебная система: инструменты эффективного взаимодействия"

"СМИ и судебная система: инструменты эффективного взаимодействия"

Сегодня в Верховном суде Калмыкии состоится заседание круглого стола. Оно проводится в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию судебной системы республики.

Реализация федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации", Информационный повод и вопросы регулирования отношений судов и СМИ, эти и другие вопросы обсудят участники совещания. В вечернем выпуске расскажем более подробно.

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