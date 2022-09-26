Турпоходы как альтернатива от гаджетов



В степной столице школьникам предлагают посетить центр детско-юношеского туризма и краеведения по интересным маршрутам. К примеру, один из них пролегает через поселок Аршан и Сосновый бор.



Ребята закрепляют на практике знания, полученные от педагогов. Они ориентируются по карте, идут по пересеченной местности, изучают местную флору и фауну. А заодно, дети могут собрать образцы растений для гербария, сделать много снимков, и отдохнуть на природе. Это новые увлекательные походы и экспедиции, отмечают организаторы.



Фото взято в свободном доступе.