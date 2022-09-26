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18 октября, 09:51
Новости

Турпоходы как альтернатива от гаджетов

Турпоходы как альтернатива от гаджетов

Турпоходы как альтернатива от гаджетов

В степной столице школьникам предлагают посетить центр детско-юношеского туризма и краеведения по интересным маршрутам. К примеру, один из них пролегает через поселок Аршан и Сосновый бор.

Ребята закрепляют на практике знания, полученные от педагогов. Они ориентируются по карте, идут по пересеченной местности, изучают местную флору и фауну. А заодно, дети могут собрать образцы растений для гербария, сделать много снимков, и отдохнуть на природе. Это новые увлекательные походы и экспедиции, отмечают организаторы.

Фото взято в свободном доступе.

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