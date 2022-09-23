17 октября, 13:43
Купание в воде, пыли, уход за перьями с помощью клюва, а также прием солнечных ванн – это обычные процедуры для обитающих в заповеднике "Черные земли" черных грифов и белоголовых сипов.
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Они много времени проводят в уходе за собой. Это связано как с особенностями пищевого поведения птиц, питающихся телами мертвых животных, так и с необходимостью поддержания себя в отличной физической форме, рассказывают специалисты.
Они много времени проводят в уходе за собой. Это связано как с особенностями пищевого поведения птиц, питающихся телами мертвых животных, так и с необходимостью поддержания себя в отличной физической форме, рассказывают специалисты.
Птицы-падальщики могут длительное время проводить в застывшем положении, широко расправив крылья навстречу солнцу. Ультрафиолетовые лучи способствуют обеззараживанию перьевого покрова от болезнетворных бактерий. Более того, эта процедура позволяет сохранить перья эластичными, укрепить летательные мышцы, что немаловажно для таких тяжеловесных птиц, не без труда поднимающихся в воздух.
Фото взяты в свободном доступе.