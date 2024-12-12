Турнир в поселке Комсомольский сегодня собрал сильнейших борцов со всей Калмыкии.
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Он посвящен памяти первого главы Черноземельского РМО Николая Церенова, кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и заслуженного работника сельского хозяйства Калмыкии. Он сыграл огромную роль в развитии спорта в районе, отметили организаторы Кубка Черноземелья по калмыцкой борьбе "Бөк Бәрлдән. Гостей турнира ждут захватывающие поединки в разных весовых категориях среди мужчин и юношей. . Победители получат медали, дипломы и денежные призы. В программе не только спортивные состязания, но и культурные мероприятия.
Фото и видео: Черноземельское РМО РК