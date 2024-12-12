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14 декабря, 16:09
НовостиСобытиеПамять

Сегодня члены регионального Союза Чернобыль почтили память своих ушедших в вечность товарищей.

Сегодня члены регионального Союза Чернобыль почтили память своих ушедших в вечность товарищей.

Не так давно по инициативе общественной организации у подножья памятника в 8 микрорайоне столицы появился баннер с именами тех, кто спасал планету от ядерной угрозы. В апреле 1986 года 1670 уроженцев Калмыкии призвали в ряды ликвидаторов последствий крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Тогда им в рекордные сроки ценой героических усилий удалось закрыть разрушенный 4 – ый энергоблок бетонным саркофагом и остановить распространение радиации. Полученные там дозы облучения, не могли пройти для здоровья бесследно. Многих участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС уже нет - 1300 человек. И чтобы жители Калмыкии знали и помнили имена тех, кто рисковал своей, ради жизни на Земле, члены общественной организации проводят памятные мероприятия.

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