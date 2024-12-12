Сегодня делегация Калмыкии принимает участие в 22 съезде «Единой России» .

Ее возглавляет глава республики Бату Хасиков. Мероприятие, которое проходит в Национальном центре «Россия» в Москве собрало участников со всей страны. На пленарном заседании будут приняты решения по приоритетным задачам партии на ближайший период, ротации руководящих органов. В них увеличится представительство бойцов СВО. Партия обновляет народную программу в соответствии с требованиями времени и запросами жителей страны. Одним из ее новых разделов станет поддержка участников спецоперации.