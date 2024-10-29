31 октября, 16:13
 15 °C
105,22
97,05
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 октября, 12:53
НовостиСобытиеСпорт

Турнир по шахматам открылся в Элисте

Турнир по шахматам открылся в Элисте

Сегодня в степной столице начались соревнования в старшей и младшей группах шахматного турнира «Элистинская осень - 2024».

Участники соревнуются по правилам быстрых шахмат, по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут с добавлением 10 секунд.

В турнире "А" принимают участие 52 юных шахматиста из Элисты, Москвы, Ростовской области, Целинного и Малодербетовского, Юстинского, Лаганского и Черноземельского районов республики.

В турнире "В" принимают участие 41 юный шахматист из Элисты, Москвы, Астрахани, Целинного и Черноземельского районов Калмыкии.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия