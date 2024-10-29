Турнир по шахматам открылся в Элисте

Сегодня в степной столице начались соревнования в старшей и младшей группах шахматного турнира «Элистинская осень - 2024».

Участники соревнуются по правилам быстрых шахмат, по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут с добавлением 10 секунд.

В турнире "А" принимают участие 52 юных шахматиста из Элисты, Москвы, Ростовской области, Целинного и Малодербетовского, Юстинского, Лаганского и Черноземельского районов республики.

В турнире "В" принимают участие 41 юный шахматист из Элисты, Москвы, Астрахани, Целинного и Черноземельского районов Калмыкии.