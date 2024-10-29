Сегодня –День работников СИЗО
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В следственном изоляторе №1 состоялось мероприятие, посвященное Дню работников СИЗО и тюрем.
По традиции в этот день в актовом зале состоялось торжественное собрание с поздравлениями и вручением ведомственных наград и благодарственных писем лучшим сотрудникам. В этот молодые сотрудники приняли присягу и получили первые специальные звания.
Начальник учреждения Геннадий Иджилов поздравил молодых сотрудников с принятием присяги, отметив важность выбранной профессии и большую ответственность в деле служения Отечеству.
Он также поблагодарил личный состав за службу и вручил награды и Благодарственные письма лучшим сотрудникам.
Фото: УФСИН России по Республике Калмыкия