Сегодня –День работников СИЗО

В следственном изоляторе №1 состоялось мероприятие, посвященное Дню работников СИЗО и тюрем.

По традиции в этот день в актовом зале состоялось торжественное собрание с поздравлениями и вручением ведомственных наград и благодарственных писем лучшим сотрудникам. В этот молодые сотрудники приняли присягу и получили первые специальные звания.

Начальник учреждения Геннадий Иджилов поздравил молодых сотрудников с принятием присяги, отметив важность выбранной профессии и большую ответственность в деле служения Отечеству.

Он также поблагодарил личный состав за службу и вручил награды и Благодарственные письма лучшим сотрудникам.

Фото: УФСИН России по Республике Калмыкия