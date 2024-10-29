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31 октября, 12:51
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Активисты Народного фронта выступили в защиту детских площадок и зон отдыха горожан

Активисты Народного фронта выступили в защиту детских площадок и зон отдыха горожан

Они обратились в администрацию Элисты с просьбой изменить категорию использования городских земель. Речь идет об участках в 1 и 4 микрорайонах калмыцкой столицы. Земля рядом с домом 23 Б в 1 микрорайоне и 37 А в 4 микрорайоне, по утверждению фронтовиков, значится на публичной кадастровой карте города, как «земли для строительства многоквартирного жилого дома". А это значит, что жильцы могут однажды обнаружить под своими окнами стройку. Первыми тревогу забили сами жители этих двух городских районов, обеспокоенные будущим общественных территорий.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия

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