Активисты Народного фронта выступили в защиту детских площадок и зон отдыха горожан

Они обратились в администрацию Элисты с просьбой изменить категорию использования городских земель. Речь идет об участках в 1 и 4 микрорайонах калмыцкой столицы. Земля рядом с домом 23 Б в 1 микрорайоне и 37 А в 4 микрорайоне, по утверждению фронтовиков, значится на публичной кадастровой карте города, как «земли для строительства многоквартирного жилого дома". А это значит, что жильцы могут однажды обнаружить под своими окнами стройку. Первыми тревогу забили сами жители этих двух городских районов, обеспокоенные будущим общественных территорий.

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