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5 апреля, 13:29
НовостиТуризм

РЖД запустит туристские поезда по стране, в том числе в Калмыкию

РЖД запустит туристские поезда по стране, в том числе в Калмыкию

Об этом сообщают представители ОАО «РЖД». РЖД совместно с властями регионов стремятся задействовать все регионы, а не только Москву и Санкт-Петербург. Будет запущен поезд в Элисту на цветение тюльпанов в апреле. В проработке есть также тур в Карелию.

Сейчас решаются вопросы  технического и организационного характера. Планируется, что в Калмыкию туристы прибудут 24 апреля на поезде «Москва - Ростов - Элиста - Москва». Гостям представится возможность посмотреть театрализованное представление, отведать национальную кухню, покататься на верблюдах, понаблюдать за конной стрельбой из лука.

Интерьеры вагонов оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века. В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны, а также спальные вагоны. Подвижной состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, розетками, USB-портами для подзарядки гаджетов.

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