В Элисте волонтеры помогают решать проблему с бродячими животными

Степная столица постепенно прогревается тёплыми лучами весеннего солнца. Элистинцы, долго ждавшие возможности одеться в более лёгкую одежду, предвкушают наступление выходных, синоптики обещают ещё более тёплую и весеннюю погоду к концу недели. Вместе с выходными приближается и день, призванный обратить внимание на проблему бездомных животных. 4 апреля по всему миру отметили Всемирный день бродячих животных.

К этой дате, по инициативе волонтёрского движения и поддержке Элистинской городской станции по борьбе с болезнями животных, в столице провели мероприятия, посвящённые проблемам братьев наших меньших, оказавшихся на улице.