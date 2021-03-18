5 апреля, 13:03
 15 °C
90
76,61
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 апреля, 14:27
НовостиОбщество

В Элисте волонтеры помогают решать проблему с бродячими животными

В Элисте волонтеры помогают решать проблему с бродячими животными

Степная столица постепенно прогревается тёплыми лучами весеннего солнца. Элистинцы, долго ждавшие возможности одеться в более лёгкую одежду, предвкушают наступление выходных, синоптики обещают ещё более тёплую и весеннюю погоду к концу недели. Вместе с выходными приближается и день, призванный обратить внимание на проблему бездомных животных. 4 апреля по всему миру отметили Всемирный день бродячих животных.

 К этой дате, по инициативе волонтёрского движения и поддержке Элистинской городской станции по борьбе с болезнями животных, в столице провели мероприятия, посвящённые проблемам братьев наших меньших, оказавшихся на улице.

 

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия