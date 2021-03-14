С сегодняшнего в Элисте меняется маршрутизация приема лиц с признаками ОРВИ

Всех пациентов теперь будут принимать в филиале по адресу: Элиста, 27 проезд, дом 7. Приём пациентов будет осуществляться в две смены. Филиал по адресу в 6 микрорайоне, 8 откроется к работе в штатном режиме после того, как пройдут все мероприятия по дезинфекции помещений.

Только после этого медицинские работники приступят к приему прикрепленных к филиалу пациентов, которым нужна медицинская помощь по иным заболеваниям. По данным регионального Минздрава, обращений стало меньше, и тех, у кого в процессе выявляется новая коронавирусная инфекция – тоже.