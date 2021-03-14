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5 апреля, 12:26
НовостиЗдравоохранение

С сегодняшнего в Элисте меняется маршрутизация приема лиц с признаками ОРВИ

С сегодняшнего в Элисте меняется маршрутизация приема лиц с признаками ОРВИ

 Всех пациентов теперь будут принимать в филиале  по адресу: Элиста, 27 проезд, дом 7. Приём пациентов будет осуществляться в две смены. Филиал по адресу в 6 микрорайоне, 8  откроется к работе в штатном режиме после того, как пройдут все мероприятия по дезинфекции помещений.

 Только после этого медицинские работники приступят к приему прикрепленных к филиалу пациентов, которым нужна медицинская помощь по иным заболеваниям. По данным регионального Минздрава, обращений стало меньше, и тех, у кого в процессе выявляется новая коронавирусная инфекция – тоже.

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