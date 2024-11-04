Тур монахов Дрепунг Гоманга по Калмыкии продолжается

В городе Лагани делегация монахов монастыря Дрепунг Гоманг возведет священную дворец богини долголетия Белой Тары.

Буддийские монахи из Индии завершили в Цаган Амане возведение и разрушение мандалы Будды медицины. Священнослужители во главе с досточтимым геше-лхарамбой Тензин Сангпо Ринпоче провели там специальные ритуалы по продлению жизни, устранению препятствий. Глава делегации даровал жителям Юстинского района лекции по основам буддизма.

В городе Лагани они проведут ритуал освящения мантры «Ом Мани Бадме Хум» и приступят к возведению мандалы богини Белой Тары.

У жителей города и района появилась уникальная возможность в течении шести дней наблюдать за процессом создания великолепного дворца, поистине «чистой земли» богини Белой Тары, дарующей долгую жизнь.