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6 ноября, 08:02
НовостиКриминал

Похитителю понравились часы и золотое колечко

Похитителю понравились часы и золотое колечко

У элистинки пропали смарт-часы, золотое кольцо и мобильны телефон. Общий материальный ущерб составил более 17 000 рублей.

По данному факту, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Элисты установили личность подозреваемого. В ходе обыска квартиры злоумышленника оперативники обнаружили смарт-часы и залоговый билет за кольцо, которое мужчина сдал в ломбард. Мужчина, житель города, был задержан полицией и признался в содеянном.

Следователь отдела управления МВД по городу Элисте возбудил уголовное дело по статье «Кража». В отношении нарушителя избрана мера процессуального принуждения.

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