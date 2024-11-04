Похитителю понравились часы и золотое колечко

У элистинки пропали смарт-часы, золотое кольцо и мобильны телефон. Общий материальный ущерб составил более 17 000 рублей.

По данному факту, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Элисты установили личность подозреваемого. В ходе обыска квартиры злоумышленника оперативники обнаружили смарт-часы и залоговый билет за кольцо, которое мужчина сдал в ломбард. Мужчина, житель города, был задержан полицией и признался в содеянном.

Следователь отдела управления МВД по городу Элисте возбудил уголовное дело по статье «Кража». В отношении нарушителя избрана мера процессуального принуждения.