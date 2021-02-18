Три памятные даты в этом году отметят в Калмыкии. Вопросы их организации обсудили на совещании под председательством руководителя Администрации Главы республики Чингиса Берикова представители власти, научно-образовательных учреждений и общественных организаций. Принято решение ходатайствовать о создании Оргкомитетов по празднованию этих дат.

Так, в этом году исполняется 80 лет с момента создания 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии.

30 лет первому историческому визиту Его Святейшества Далай-ламы XIV в Калмыкию. Он состоялся в июле 1991-го и придал импульс развитию буддизма в республике.

Также исполняется и 135 лет со дня рождения Номто Очирова, благодаря которому был сохранен величайший памятник духовной культуры калмыцкого народа – героический эпос «Джангар». По итогам совещания принято решение ходатайствовать о возобновлении Премии им. Номто Очирова.