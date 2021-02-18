Сколько стоит главное блюдо Масленицы? Астраханьстат посчитал набор продуктов для приготовления одной порции блинов в Калмыкии.

В феврале по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался рост цен на ингредиенты этого блюда. Например, сахар стал дороже в 1,9 раза, яйца - в 1,4 раза, масло подсолнечное - в 1,3 раза, мука пшеничная подорожала на 20,2%, масло сливочное - на 7,8%, молоко питьевое - на 3,0%. Соль поваренная подешевела на 1%.

Исходя из данных о средних потребительских ценах по региону, стоимость порции блинов составила 171 рубль 51 копейку. Таким образом, за год она возросла на 13,7%. В зависимости от начинки этого традиционного для масленицы лакомства его цена может варьироваться от 196 рублей со сгущенным молоком до 580 рублей с икрой лососевых рыб.