Проект дорожной карты социально-экономического развития региона

Проект дорожной карты социально-экономического развития был обсужден сегодня на расширенном заседании под председательством куратора Калмыкии – Министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. Он включает в себя 34 пункта по 11 направлениям.

Среди них - реализация поручений Президента, председателя Правительства, а также вопросы разработки и освоения водных ресурсов, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, развитие лесного хозяйства и борьба с опустыниванием. «Сегодня начинается новый, более масштабный этап в развитии нашей республики. Александр Козлов призвал коллег из других федеральных ведомств также активно подключиться к реализации дорожной карты», – поделился Глава региона.

В свою очередь, Александр Козлов подчеркнул: «За реализацию каждого пункта мы назначим ответственных со стороны Минприроды и Калмыкии». Это беспрецедентный случай, отметил Бату Хасиков когда федеральные министерства настолько серьезно и активно взялись за развитие Калмыкии. Мы готовы взаимодействовать, заключил глава региона.