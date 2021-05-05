Сегодня в Элисте находится делегация представителей Астраханской Ассоциации социальных предпринимателей

Они приехали с целью обмена опытом и оказания помощи своим калмыцким коллегам. На встрече побывала наш специальный корреспондент Элла Хаптаханова.

Элистинка Сабина Манджиева после нескольких лет работы в страховой компании приняла решение заняться собственным делом. И вот уже почти полтора года она ведёт курсы финансовой грамотности для детей. А на днях открывает ещё одну теперь уже бесплатную группу для ребят из социально незащищённых слоёв населения. Идея объединения усилий, таких как она предпринимателей, с которой приехали астраханские гости, ей понравилась сразу.

Многие представители малого и среднего бизнеса в республике даже не подозревают, что являются социальными предпринимателями. Потому на сегодня соответствующий региональный реестр включает на сегодня всего 13 членов. А между тем, статус социального предпринимателя открывает перед бизнесом немалые возможности. Вы производите продукцию или услуги для незащищённых слоёв населения, в трудовом коллективе трудятся представители этой категории, или осуществляете деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей, то вы можете принимать участие во всех грантах и программах, которые в настоящее время предлагает государство.

Внушительных результатов достигли астраханцы, объединив свои усилия в Ассоциацию.

В настоящее время в регионе обновляется перечень социальных предпринимателей. Для того, чтобы войти в перечень, необходимо подать заявку в региональный центр “Мой бизнес”. В прошлом году в него вошли 13 участников. 7 из них уже получили гранты на общую сумму 2,6 миллионов рублей. В этом году на гранты выделено около 6 миллионов рублей.