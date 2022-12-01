"Тревожная кнопка" должна быть в каждой школе

Вместе с тем прокуратура Ики-Бурульского района установила, что здания начальной школы МБОУ "Ики-Бурульской СОШ", начальной школы МБОУ "Бага-Бурульской СОШ", начальной школы МБОУ "Зултурганская СОШ", дошкольной группы "Тюльпан" МБОУ "Хомутниковская СОШ", дошкольной группы "Колобок" МБОУ "Южненская СОШ", дошкольной группы МБОУ "Чолун-Хамурской СОШ" не обеспечены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".



В связи с чем прокурором района в адрес начальника Ики-Бурульского районного отдела образования внесено представление, которое находится на рассмотрении.



Фото взято в свободном доступе.