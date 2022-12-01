20 января, 12:22
 -2 °C
74,41
68,85
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 января, 10:58
Новости

"Тревожная кнопка" должна быть в каждой школе

"Тревожная кнопка" должна быть в каждой школе

Вместе с тем прокуратура Ики-Бурульского района установила, что здания начальной школы МБОУ "Ики-Бурульской СОШ", начальной школы МБОУ "Бага-Бурульской СОШ", начальной школы МБОУ "Зултурганская СОШ", дошкольной группы "Тюльпан" МБОУ "Хомутниковская СОШ", дошкольной группы "Колобок" МБОУ "Южненская СОШ", дошкольной группы МБОУ "Чолун-Хамурской СОШ" не обеспечены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

В связи с чем прокурором района в адрес начальника Ики-Бурульского районного отдела образования внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Фото взято в свободном доступе.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия