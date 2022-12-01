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19 января, 11:25
Новости

Муниципалитет нарушал трудовые права работников

Муниципалитет нарушал трудовые права работников

Прокуратура Кетченеровского района выявила, что администрацией РМО в нарушение законодательства оплата отпусков в период 2022 года двенадцати сотрудникам произведена с нарушением установленного срока. В частности, выявлены случаи оплаты ежегодных трудовых отпусков после начала периода отпуска либо за день до его начала, когда согласно абз.13 ст.136 Трудового кодекса РФ оплата отпуска производится не позднее ю, чем за три дня до его начала.

В адрес Главы Кетченеровского РМО РК внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое находится на рассмотрении.

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