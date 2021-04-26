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26 мая, 15:23
НовостиПроисшествия

Третью неделю продолжаются поиски пропавшего в Адыгее туриста

Третью неделю продолжаются поиски пропавшего в Адыгее туриста

Напомним, 8 мая в реку Белая упали три человека. 11 мая во время поисково-спасательных работ было найдено тело одного из унесенных течением мужчин. 14 мая в поселке Тульский на берегу обнаружили и второго погибшего. Оба – жители Астраханской области. Сейчас продолжаются поиски 36-летнего уроженца Калмыкии.

Спасатели проводят повторное обследование русла водоема и береговой линии в районе Хаджохской теснины и ниже по течению в направлении Майкопской ГЭС. Зона поиска разбита на участки, сообщает пресс-служба МЧС по Адыгее. Ежедневно обследуются десятки километров прибрежной линии.

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