Третью неделю продолжаются поиски пропавшего в Адыгее туриста

Напомним, 8 мая в реку Белая упали три человека. 11 мая во время поисково-спасательных работ было найдено тело одного из унесенных течением мужчин. 14 мая в поселке Тульский на берегу обнаружили и второго погибшего. Оба – жители Астраханской области. Сейчас продолжаются поиски 36-летнего уроженца Калмыкии.

Спасатели проводят повторное обследование русла водоема и береговой линии в районе Хаджохской теснины и ниже по течению в направлении Майкопской ГЭС. Зона поиска разбита на участки, сообщает пресс-служба МЧС по Адыгее. Ежедневно обследуются десятки километров прибрежной линии.