На сегодня выпадает сразу три астрономических события, связанных с ночным светилом

Перигей – наибольшее сближение спутника с Землей, полнолуние и полное затмение. Подобное явление происходит не чаще, чем раз в двенадцать лет. Но вот увидеть его жители Калмыкии не смогут, так как оно придется на световой день. Зато, по мнению астрологов, события, произошедшие в этот период, могут кардинально повлиять на человеческие судьбы на целых восемнадцать лет. А что думают об этом ученые калмыцкого госуниверситета и жители Элисты – подробности в нашем материале.

Свершаться уникальные астрономические явления начались с раннего утра. Так в 4.55 по московскому времени Луна приблизилась к Земле на максимально близкое расстояние. Небесные тела отделяли менее, чем 362 тысячи километров. Наблюдать суперлуние могут жители всей планеты. А вот увидеть полное затмение ночного светила, увы, суждено лишь немногим. В Калмыкии, как и на большей территории страны, период входа спутника в полутень земного шара пришелся на дневное время суток.

Пик затмения продлился всего 14 минут 19 секунд. Кровавый или коричневый оттенок луны ученые объясняют тенью, падающей на светило от нашей планеты. А вот связь астрологических явлений с самочувствием людей или их влияние на судьбу специалисты считают псевдонаучными. Однако, некоторые элистинцы не исключают такую зависимость.

А вот то, что редкое астрономическое событие выпало на 15 лунный день священного месяца Yр Сар не случайно, говорят даже астрофизики. Сергей Дертеев уверен, что связано это с тем, что еще ученые древности отлично владели математикой и делали точные расчеты на многие сотни лет вперед.

И здесь мнение горожан тоже совпадает с советами астрологов, которые говорят о том, что провести это время надо в гармонии с собой. Так, если в этот период с легкой душой отпустить старое, то в жизни произойдут положительные перемены.

Сегодняшнее природное явление открывает, так называемый, коридор затмений, которых в этом году всего будет четыре – два лунных и два солнечных.