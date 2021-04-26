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26 мая, 14:30
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Раз в 12 лет: россияне увидят суперлуние, полнолуние и лунное затмение

Раз в 12 лет: россияне увидят суперлуние, полнолуние и лунное затмение

Сегодня можно наблюдать все эти три явления одновременно.

Суперлуние можно будет увидеть по всему миру. А полное лунное затмение узреть удастся не всем. В России его смогут наблюдать только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, так как для остальной части страны оно придется на дневное время. 

Общее время от входа Луны в полутень Земли до выхода из нее составит 5 часов и 2 минуты, но само затмение продлится 14 минут и 19 секунд. 

Причем перед максимальной фазой Луна может покраснеть или приобрести коричневый оттенок – видимый с Земли цвет будет зависеть от плотности и запыленности атмосферы.

 

 

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