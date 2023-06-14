16 июня, 16:50
 28 °C
90,97
83,96
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 июня, 13:34
Новости

Третий день Петербургского международного экономического форума обещает быть насыщенным и для Калмыкии

Третий день Петербургского международного экономического форума обещает быть насыщенным и для Калмыкии
vipghludzla

Глава республики Бату Хасиков провел рабочую встречу с генеральным директором Корпорации Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Сотрудничество открывает возможности для развития индустрии гостеприимства. Руководители обсудили поручение Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, которое заключается в создании туристско-гостиничного комплекса в Элисте. Проект предполагает строительство объекта на 120 номеров с различными зонами отдыха, интерактивным музеем и SPA-процедуами. На территории гостиницы предполагается продажа сувениров, наличие кафе и ресторанов.

snf17uxcwa0

Стороны обозначали сроки реализации мероприятий «дорожной карты»: создание концепции гостиничного комплекса, механизма взаимодействия с Корпорацией, условий получения господдержки и многие другие. Этот масштабный проект позволит увеличить номерной фонд региона, создать туристский продукт нового уровня, повысить инвестиционную привлекательность и потенциал республики.

Также глава Калмыкии встретился с Чрезвычайным и полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. Собеседники обсудили вопросы обмена опытом в сфере АПК, строительства, культуры и туризма. Встреча прошла с участием Председателя Правительства Босхомджиевой.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия