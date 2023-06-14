Третий день Петербургского международного экономического форума обещает быть насыщенным и для Калмыкии

Глава республики Бату Хасиков провел рабочую встречу с генеральным директором Корпорации Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Сотрудничество открывает возможности для развития индустрии гостеприимства. Руководители обсудили поручение Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, которое заключается в создании туристско-гостиничного комплекса в Элисте. Проект предполагает строительство объекта на 120 номеров с различными зонами отдыха, интерактивным музеем и SPA-процедуами. На территории гостиницы предполагается продажа сувениров, наличие кафе и ресторанов.

Стороны обозначали сроки реализации мероприятий «дорожной карты»: создание концепции гостиничного комплекса, механизма взаимодействия с Корпорацией, условий получения господдержки и многие другие. Этот масштабный проект позволит увеличить номерной фонд региона, создать туристский продукт нового уровня, повысить инвестиционную привлекательность и потенциал республики.

Также глава Калмыкии встретился с Чрезвычайным и полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. Собеседники обсудили вопросы обмена опытом в сфере АПК, строительства, культуры и туризма. Встреча прошла с участием Председателя Правительства Босхомджиевой.