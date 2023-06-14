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16 июня, 13:48
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Жильцы дома №4 «Б», что находится в 1 микрорайоне Элисты, будут расселены. Но не в этом году

Жильцы дома №4 «Б», что находится в 1 микрорайоне Элисты, будут расселены. Но не в этом году

В списке нынешнего уже 6 многоэтажек. Только во время следующего этапа в рамках федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. В перечне очередников он первый, сообщает в телеграмм канале глава городской администрации Шафран Тепшинов. Эта информация была озвучена на встрече с пострадавшими от пожара жильцами. Она состоялась по инициативе исполняющего обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета Романа Широбокова.

Напомним, что возгорание в общежитии случилось в ночь с 3-го на 4-е января. Там после ЧП условия их проживания стали невыносимыми. Здание признано аварийным в 2019 году. До расселения, сообщает Тепшинов, будем принимать меры по поддержанию жилого здания. В третьем квартале там начнется ремонт кровли, сейчас идет замена электрики. Жители обратились с просьбой установить датчики дыма в помещениях общего пользования.

Как обещает Тепшинов, такие встречи будут проходить регулярно, а озвученные в ходе встречи вопросы взяты на контроль.

Фото: Шафран Тепшинов

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