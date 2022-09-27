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21 октября, 11:45
Новости

Треть жителей Калмыкии довольны своей зарплатой

Треть жителей Калмыкии довольны своей зарплатой

27% жителей республики устраивает уровень заработной платы, сообщили эксперты крупнейшей онлайн-платформы рекрутинга HeadHunter. 68% опрошенных недовольны своей зарплатой. Остальные затруднились в ответе.

Чаще всего зарплата не устраивает сотрудников в сфере безопасности, науки, а также госслужащих и медицинских работников. Наоборот, довольны оплатой труда чаще в консультировании, высшем менеджменте и закупках.

Также треть опрошенных жителей региона признаются, что их зарплата должна увеличиться в 2 раза, чтобы они были полностью ею довольны.

Отметим, лишь 13% респондентов считают достойной свой уровень оплаты труда.

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