Треть жителей Калмыкии довольны своей зарплатой

27% жителей республики устраивает уровень заработной платы, сообщили эксперты крупнейшей онлайн-платформы рекрутинга HeadHunter. 68% опрошенных недовольны своей зарплатой. Остальные затруднились в ответе.



Чаще всего зарплата не устраивает сотрудников в сфере безопасности, науки, а также госслужащих и медицинских работников. Наоборот, довольны оплатой труда чаще в консультировании, высшем менеджменте и закупках.



Также треть опрошенных жителей региона признаются, что их зарплата должна увеличиться в 2 раза, чтобы они были полностью ею довольны.



Отметим, лишь 13% респондентов считают достойной свой уровень оплаты труда.