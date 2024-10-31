Тренинг для молодежи завершился в Лагани
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Студенческий педагогический отряд «Солнг» провел обучающий тренинг «Ниицл: перезагрузка» в Лаганской средней школе №1 имени И.М. Лялюкина.
Участниками мероприятия стали школьники с 7 по 10 класс. Организаторы постарались обеспечить активное вовлечение всех детей в процесс обучения, а также помогли им приобрести навыки планирования и организации работы в команде.
Все занятия проводились с тем, чтобы школьники восстановили деятельность детской организации «Ниицл» Ассоциации детей и подростков «Хамдан» Калмыкии.
Возрождение детского движения поможет реализации личности ребенка в среде, где он комфортно себя чувствует. В окружении своих друзей, в сплоченной команде общественная деятельность становится интересной для ребят.
Видео: Лаганский район