Тренинг для молодежи завершился в Лагани

Студенческий педагогический отряд «Солнг» провел обучающий тренинг «Ниицл: перезагрузка» в Лаганской средней школе №1 имени И.М. Лялюкина.

Участниками мероприятия стали школьники с 7 по 10 класс. Организаторы постарались обеспечить активное вовлечение всех детей в процесс обучения, а также помогли им приобрести навыки планирования и организации работы в команде.

Все занятия проводились с тем, чтобы школьники восстановили деятельность детской организации «Ниицл» Ассоциации детей и подростков «Хамдан» Калмыкии.

Возрождение детского движения поможет реализации личности ребенка в среде, где он комфортно себя чувствует. В окружении своих друзей, в сплоченной команде общественная деятельность становится интересной для ребят.

Видео: Лаганский район