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1 ноября, 13:02
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Сад семьи появился на школьном дворе

Сад семьи появился на школьном дворе

Элистинская средняя школа №23 имени П.М Эрдниева приняла участие в республиканской акции «Сад семьи». Это мероприятие проводится в рамках резолюции «Навигация детства в Год семьи в России».

108 саженцев появились на школьном дворе, и у каждого деревца - табличка с фамилией семьи ученика. Именно столько семей посадили у школы туи, розы и деревья счастья – катальпы. Советник директора по воспитанию Наталья Братышева поблагодарила всех за активное участие в озеленении школьной территории.

Региональный ресурсный центр федерального проекта «Навигаторы детства» Калмыкии продолжает акцию и призывает высаживать свои сады, озеленять территории и с пользой проводить время со своей семьей.

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Фото: Школа №23 имени Эрдниева П.М.

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