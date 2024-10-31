1 ноября, 16:24
 12 °C
105,52
97,02
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 ноября, 12:19
НовостиСобытиеСпорт

Чемпион мира Евгений Тищенко провел мастер-класс

Чемпион мира Евгений Тищенко провел мастер-класс

Сегодня Евгений Тищенко - российский боксёр-профессионал, олимпийский чемпион, чемпион мира провел мастер класс для участников XVII Всероссийских соревнований по боксу.

Мастер-класс в Ойрат-Арене стал идеальным дополнением к энергичной обстановке соревнований для спортсменов из многих регионов России, сборной Казахстана, Таджикистана и новых территорий России.

На автограф-сессии и фотосессии, присутствующие были рады возможности пообщаться с известным спортсменом. Этот мастер-класс стал настоящим событием для юных боксеров. Ярким воспоминанием о встрече с легендой, которая вдохновила их на собственные спортивные достижения.

Видео и фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия