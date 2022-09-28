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18 ноября, 11:15
Новости

Тренды и инновации кардиологической службы

Тренды и инновации кардиологической службы

В Элисте пройдет научно-практическая конференция, которая соберёт кардиологов, эндокринологов и терапевтов со многих субъектов ЮФО.

Организаторами выступят комитет Госдумы по охране здоровья и Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова.

Откроют встречу депутат Госдумы Бадма Башанкаев и главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Врачи и руководители медицинских организаций соберутся для обсуждения совершенствования системы оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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