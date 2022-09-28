Тренды и инновации кардиологической службы

В Элисте пройдет научно-практическая конференция, которая соберёт кардиологов, эндокринологов и терапевтов со многих субъектов ЮФО.



Организаторами выступят комитет Госдумы по охране здоровья и Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова.



Откроют встречу депутат Госдумы Бадма Башанкаев и главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.



Врачи и руководители медицинских организаций соберутся для обсуждения совершенствования системы оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.