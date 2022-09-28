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18 ноября, 10:47
Новости

Спектакль-фейерверк, который дарит надежду и энергию жизни сегодня покажут на сцене Русского театра драмы и комедии

Спектакль-фейерверк, который дарит надежду и энергию жизни сегодня покажут на сцене Русского театра драмы и комедии

Комедия "Безумный день, или Женитьба Фигаро", придуманная придворным часовщиком, заставит зрителей вместе с главным героем преодолевать интриги, легко справляться с жизненными помехами и все равно верить в себя и любовь. Именно эта пьеса на протяжении трех столетий пользуется огромным успехом благодаря идеальной композиции, динамичности и юмору.

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