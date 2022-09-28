Спектакль-фейерверк, который дарит надежду и энергию жизни сегодня покажут на сцене Русского театра драмы и комедии

Комедия "Безумный день, или Женитьба Фигаро", придуманная придворным часовщиком, заставит зрителей вместе с главным героем преодолевать интриги, легко справляться с жизненными помехами и все равно верить в себя и любовь. Именно эта пьеса на протяжении трех столетий пользуется огромным успехом благодаря идеальной композиции, динамичности и юмору.