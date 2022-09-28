Педагоги Калмыкии представят республику в финале Всероссийского конкурса

"Команда большой страны" – это метапредметная профессиональная олимпиада для учителей. Ее второй год проводит Минпросвещения России. В региональном дистанционном этапе, где участвовало шесть команд, победителями стали преподаватели Элистинской классической гимназии.



Свои знания и опыт они продемонстрируют в начале декабря в Москве на заключительных интеллектуальных соревнованиях.