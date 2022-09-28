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18 ноября, 11:44
Новости

Педагоги Калмыкии представят республику в финале Всероссийского конкурса

Педагоги Калмыкии представят республику в финале Всероссийского конкурса

"Команда большой страны" – это метапредметная профессиональная олимпиада для учителей. Ее второй год проводит Минпросвещения России. В региональном дистанционном этапе, где участвовало шесть команд, победителями стали преподаватели Элистинской классической гимназии.

Свои знания и опыт они продемонстрируют в начале декабря в Москве на заключительных интеллектуальных соревнованиях.

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