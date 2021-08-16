Печальная весть...

Не стало директора ГТРК «Саха» Харлампия Дьяконова. Он ушел из жизни на 72 году.

Почетный работник министерства труда Российской Федерации, Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха, член Союза журналистов, Харлампий Назарович был известен в России как видный ученый в области социально-трудовых проблем.

Харлампий Дьяконов имеет более 60 научных трудов. Избирался депутатом второго созыва Государственного Собрания «Ил Тумэн» Республики Саха (Якутия) (1997-2002 гг.).

Был награжден и отмечен множеством наград: медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «200 лет МВД РФ», знаком отличия «Гражданская доблесть»

Коллектив ГТРК «Калмыкия» выражает глубокие соболезнования семье и близким Харлампия Назаровича Дьяконова.