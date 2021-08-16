В Калмыкии начнут принимать заявки от молодых педагогов на получение единовременной выплаты

О стопроцентном увеличении действующих мер поддержки недавно трудоустроенным учителям и воспитателям Бату Хасиков заявил на августовской конференции. Сами начинающие специалисты восприняли эту новость на ура. Кому положен подъемный капитал, выясняла Татьяна Шолохова.

Гиляна Кутушова в этом году окончила КалмГУ по специальности «учитель начальных классов». Решение вернуться в родное село Троицкое Целинного района приняла без колебаний. Тем более, девушка живет рядом с местом работы – Партизанской школой. О том, что она получит еще и подъемный капитал, а это 300 тысяч рублей, даже не думала. По словам молодого педагога, престиж профессии в последнее время вырос.

А учитель истории Вадим Довгаев работает здесь уже 5 год, на работу приезжает из соседнего поселка. Также здесь трудятся еще несколько молодых педагогов. У каждого есть опытный наставник из числа заслуженных преподавателей. Оказываемая в последнее время поддержка молодым учителям, по его мнению, значительно повлияла на то, что все больше выпускников педагогических ВУЗов выбирают работу по специальности.

Рады тому, что в школу приходят все больше молодых педагогов и сами ученики. Они уже оценили труд новых наставников.

Согласно Указу Главы Калмыкии, молодые воспитатели получат 150 тысяч рублей, а учителя 200 тысяч, если они трудятся в детских садах и школах, расположенных в городах с населением свыше 50 тысяч человек. Если же речь идет о муниципалитете с меньшим числом жителей или сельской местности, то подъемный капитал составит - 200 тысяч и 300 тысяч соответственно. Прием заявок от педагогов, которые после окончания ВУЗа в этом году приступили к работе по специальности, начнется 1 ноября.

Единовременная выплата поступит на счета до конца года. Также с 1 сентября ежемесячную доплату 5 000 рублей получают учителя до 35 лет включительно. На сегодняшний день таких в республике уже около 700 человек.