Сегодня отмечается день работников заповедного дела

Традиция поздравлять ежегодно 14 октября всех, чья деятельность связана с охраной уникальной природных территорий, появилась более 20 лет назад. Работники заповедников – настоящие энтузиасты и неравнодушные люди.

Благодаря их усилиям удается сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира на территории Российской Федерации.

На территории Калмыкии работает государственный биосферный заповедник «Черные Земли». Сегодня в свой профессиональный праздник его сотрудники произведут посадку саженцев растениях «лох серебристый» вдоль экологического маршрута. Это так называемая «звериная тропа» и «лебединое озеро».

Дополнительная высадка призвана улучшить кормовые, защитные и гнездопригодные условия диких животных, обитающих вдоль рек и степных озер, таким образом создается тугайный лес. Подробности в нашем вечернем эфире.