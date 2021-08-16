14 октября, 07:23
 14 °C
83
71,86
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 октября, 10:08
НовостиЭкология

Сегодня отмечается день работников заповедного дела

Сегодня отмечается день работников заповедного дела

Традиция поздравлять ежегодно 14 октября всех, чья деятельность связана с охраной уникальной природных территорий, появилась более 20 лет назад. Работники заповедников – настоящие энтузиасты и неравнодушные люди.

Благодаря их усилиям удается сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира на территории Российской Федерации.

На территории Калмыкии работает государственный биосферный заповедник «Черные Земли». Сегодня в свой профессиональный праздник его сотрудники произведут посадку саженцев растениях «лох серебристый» вдоль экологического маршрута. Это так называемая «звериная тропа» и «лебединое озеро».

Дополнительная высадка призвана улучшить кормовые, защитные и гнездопригодные условия диких животных, обитающих вдоль рек и степных озер, таким образом создается тугайный лес. Подробности в нашем вечернем эфире.

5955602aa4db67c93_30037152-1

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия