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1 сентября, 11:47
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Традиционный конкурс каллиграфии пройдет в Калмыкии уже в шестой раз

Традиционный конкурс каллиграфии пройдет в Калмыкии уже в шестой раз
Это мероприятие проводится ежегодно и служит площадкой для состязания школьников, увлеченных старокалмыцкой письменностью «тодо бичиг» и каллиграфией. Победители конкурса ежегодно принимают участие в международных состязаниях, таких как международный детский фестиваль искусств «Культурное наследие монгольских народов, выставка каллиграфии «Мөңк Теңгрин бичг», конкурс «Бичиг - Соел» в Монголии.

Мероприятие пройдет в Элисте в эту субботу.

Фото из аккаунта Минобрнауки РК.
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