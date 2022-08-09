Традиционный конкурс каллиграфии пройдет в Калмыкии уже в шестой раз

Это мероприятие проводится ежегодно и служит площадкой для состязания школьников, увлеченных старокалмыцкой письменностью «тодо бичиг» и каллиграфией. Победители конкурса ежегодно принимают участие в международных состязаниях, таких как международный детский фестиваль искусств «Культурное наследие монгольских народов, выставка каллиграфии «Мөңк Теңгрин бичг», конкурс «Бичиг - Соел» в Монголии.



Мероприятие пройдет в Элисте в эту субботу.



Фото из аккаунта Минобрнауки РК.