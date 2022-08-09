1 сентября, 12:24
Полицейские и общественники Калмыкии организовали экскурсию для детей Донбасса
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Мероприятия состоялись на базе Национального музея и Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Дети и их родные познакомились с историей и культурой степного народа.
Мероприятия состоялись на базе Национального музея и Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Дети и их родные познакомились с историей и культурой степного народа.
Участники сделали фотографии на память, поделились впечатлениями друг с другом и искренне поблагодарили сотрудников силового ведомства, которые также вручили детям подарки ко Дню знаний.
Фото из аккаунта МВД Калмыкии.