Полицейские и общественники Калмыкии организовали экскурсию для детей Донбасса

Мероприятия состоялись на базе Национального музея и Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Дети и их родные познакомились с историей и культурой степного народа.



Участники сделали фотографии на память, поделились впечатлениями друг с другом и искренне поблагодарили сотрудников силового ведомства, которые также вручили детям подарки ко Дню знаний.



Фото из аккаунта МВД Калмыкии.