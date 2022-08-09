Сегодня в Калмыкии начался «Месячник безопасности»

Как сообщается пресс-служба МВД республики, в сентябре сотрудники ГИБДД по всему региону будут проводить различные рейдовые и пропагандистские мероприятия: напомнят водителям о важности использования удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров, усилят контроль за соблюдением скоростного режима и правил остановки и стоянки. Кроме того, особое внимание инспекторы уделят нерегулируемым пешеходным переходам.