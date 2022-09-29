Калмыкия вошла в двадцатку регионов, жители которых наименее склонны к вредным привычкам

Эксперты использовали данные о выручке за спиртосодержащую продукцию, табачные изделия, на основе количества преступлений, совершенных людьми в алкогольном и наркотическом опьянении.



По всем этим показателям Калмыкия заняла 15 место и набрала более 78 баллов в 2021 году, что на 4 процента выше, чем годом ранее.