Торжественное прощание со школой, трогательные напутствия учителей, слезы родителей и, конечно, самые искренние эмоции самих ребят

Последний звонок, впервые после двухлетнего перерыва, прошел сегодня во всех школах республики в очном формате, в присутствии родителей, учеников младших классов. Наша съемочная группа побывала на линейках сразу в двух учебных заведениях. Герел Кикеева продолжит.

А еще выпускница РНГ Арина Варламова скажет, что последний звонок - это прощание с детством, с удивительным школьным миром.Об этом говорят и ее одноклассники. Слова благодарности они обращаютк тем, кто все эти годы был рядом - это родители и учителя, которые терпеливо и усердно прививали светлое, доброе, помогали приумножать знания. А потому, по словам Николая Тостаева, вступаем во взрослую жизнь, не ребенком, а личностью. Успехи в учебе Николай подтверждает участием в предметных олимпиадах и занимает призовые места. Как, впрочем, и Арина Варламова. Ребята считают, что в гимназии созданы все условия, для гармоничного развития. Надо только самому проявлять упорство и желание.

Русская национальная гимназия – в числе правофланговых учебных заведений в Элисте. Об этом свидетельствует ее участие в ряде значимых образовательных программ Всероссийского уровня. Это «Точка роста», IT – КУБ, Школьная Лига РОСНАНО и другие, что позволяет учащимся идти в ногу со временем, приумножая полученные знания, пополняя ряды призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей. Лучших из лучших отметили и сегодня, вручив в торжественной обстановке дипломы и грамоты. С напутственными словами к выпускникам обратился и врио Председателя Правительства Очир Шургучеев.

Сегодня – немало знаковых моментов. Один из таких – передача ключа знаний. В церемонии принимают участие выпускники - Николай Тостаев и Анна Кийкова и учащиеся 10 класса.

И вот кульминация сегодняшнего торжества. Звучит последний школьный звонок – предвестник нового этапа в жизни сегодняшних выпускников.

А для выпускников третьей школы последний звонок прозвенел в стенах Техлицея. В учебном заведении, где они учились все 11 лет,сейчас ведется капитальный ремонт. Потому пройти в последний раз по этажам родной альма-матер им не удалось. Но со школой мы не прощаемся, а говорим «До свидания», - признаются ребята. По их словам, немного грустно расставаться с друзьями, любимыми учителями, а, самое главное, с детством.

Для них сегодня все цветы и напутственные слова от педагогов, родителей и гостей торжественной линейки. Наталья Ковязина - учитель физики и классный руководитель 11 «А» класса. Ее профессионализм и жизнелюбие стало стержнем к тому, чтобы заложить знания своим ученикам. Многие победители и призеры олимпиад. Есть и те, кто претендует получить аттестаты особого образца. Их 14.

Трогательный и незабываемый праздник состоялся сегодня для полутора тысяч выпускников - учащихся 11-ых классов Калмыкии. А тех, кто получают аттестаты об основном общем образовании – девятиклассников – почти 3 тысячи.