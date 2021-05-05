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25 мая, 17:01
НовостиЗдравоохранение

Медицинские учреждения республики пополняются новыми кадрами

Участниками федеральной программы «Земский доктор» становятся теперь не только те, кто имеет стаж работы, но и выпускники медколледжей и ВУЗов.Сразу после института работать в Артезианской врачебной амбулатории приехала полтора года назад участковый терапевт Кира Нусхаева. С доктором, которого ждали ни один год на селе, познакомилась Ольга Эняева.

Кира Нусхаева-долгожданный доктор в поселке Артезиан. В сельской амбулатории почти пять лет не было участкового терапевта. Она работает на двух участках. Не хватает еще одного врача и лаборанта. Выпускница ВУЗа приехала работать сюда в самый разгар пандемии в стране. Поддержка со стороны опытных наставников помогла  адаптироваться в новом коллективе. Пришлось трудиться, не считаясь с личным временем, говорит она.

Как распорядиться денежными средствами, которые она получила, став участником федеральной программы « Земский доктор», пока не знает. К тому же закон не регламентирует куда именно потратить, это личное дело каждого. А пациенты говорят, что им повезло с участковым терапевтом, обладающим универсальными навыками оказания медицинской помощи. Сейчас в любое время можно обратиться к врачу за помощью и советом.

Молодые специалисты неохотно едут в Артезиан, говорит Тавн Ностаева, которая на селе единственный участковый педиатр. Нагрузка огромная, рассказывает она.  Детей сейчас в поселке -600. Они тоже болеют коронавирусом.

По словам профильного министра Булата Сараева, в первую очередь, не хватает врачей первичного звена: терапевтов, педиатров, врачей общей практики. Особенно они нужны в лечебных учреждениях Элисты.

Есть надежда, что расширение программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в какой-то мере позволит укомплектовать не только  больницы в райцентрах, но и  в отдаленных населенных пунктах региона. Теперь на получение единовременных компенсационных выплат могут также рассчитывать выпускники медицинских колледжей.

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