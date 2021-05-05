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25 мая, 16:52
НовостиСельское хозяйство

Калмыцкие племзаводы примут участие в 22-ой выставке племенных овец и коз

Сегодня в Волгограде начался завоз и размещение выставочных животных, работа комиссии по их приему. Всего в ней примут участие более 70 ведущих племенных хозяйств из 15 регионов России. От республики - 9 сельхозпредприятий. Так, овец грозненской породы представят Племзавод «Улан-Хееч», МУП «Ставропольский», СПК «Первомайский», тонкорунной породы-меринос выставит Племзавод «Черноземельский», навыками разведения овец курдючной породы поделятся аграрии из Яшкульского района - «Кировский» и «Племенной конный завод имени 28 Армии» и «Баска» из Юстинского района. Мясошерстную тонкорунную представит Кетченеровская «Сарпа».

Награждение лауреатов выставки состоится 28 мая. 

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