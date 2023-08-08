Пять поддельных банкнот выявлено за шесть месяцев этого года

Это в два раза меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. По словам специалистов, чаще всего среди фальшивок встречаются банкноты номиналом пять тысяч рублей. Как отметил заместитель управляющего региональным Отделением Нацбанка России Александр Алексеев, если в кошельке оказались сомнительные банкноты, ни в коем случае нельзя ими расплачиваться.

Лучше обратиться в любой банк. Специалисты отправят купюры на экспертизу, и, если окажется, что они платежеспособные, то их вернут или зачислят на счет. Если же банкноты окажутся поддельными, их передадут в полицию.