Сборная России по гандболу вышла в 1/4 финала на Олимпийских играх в Токио

За один матч с француженками сборная России по гандболу обеспечила себе плей-офф со счетом 28:27. Как сообщает издание Sports.ru, это первая яркая победа соотечественниц после группового этапа.

В спортивном издании отмечают, что выигрыш был обеспечен как стойкой волей и трудом игроков, так и опытом тренеров. Исход игры зависел от их тактических решений.

Напомним, что в тренерский состав российской команды входит уроженка Калмыкии Людмила Бодниева. Она двукратная чемпионка мира, участница Олимпийских игр 2012 в Лондоне, самый ценный игрок чемпионата мира 2005, трехкратная чемпионка РФ и десятикратная – Словении. Такие достижения достойны того, чтобы быть переданными.

Сейчас Сборная России готовится к встрече с командой Испании 2 августа.