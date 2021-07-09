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31 июля, 23:13
НовостиСпорт

Сборная России по гандболу вышла в 1/4 финала на Олимпийских играх в Токио

Сборная России по гандболу вышла в 1/4 финала на Олимпийских играх в Токио

За один матч с француженками сборная России по гандболу обеспечила себе плей-офф со счетом 28:27. Как сообщает издание Sports.ru, это первая яркая победа соотечественниц после группового этапа. 

В спортивном издании отмечают, что выигрыш был обеспечен как стойкой волей и трудом  игроков, так и опытом тренеров. Исход игры зависел от их тактических решений.

Напомним, что в тренерский состав российской команды входит уроженка Калмыкии Людмила Бодниева. Она двукратная чемпионка мира, участница Олимпийских игр 2012 в Лондоне, самый ценный игрок чемпионата мира 2005, трехкратная чемпионка РФ и десятикратная – Словении. Такие достижения достойны того, чтобы быть переданными.

Сейчас Сборная России готовится к встрече с командой Испании 2 августа.

 

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