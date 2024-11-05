Надзор противодействию коррупции продолжается

По постановлению прокурора республики директор Управления федеральной почтовой связи Калмыкии привлечен к административной ответственности за незаконное трудоустройство бывшего государственного служащего.

Установлено, что директор принял на должность заместителя директора в департамент по информационным технологиям управления бывшего государственного гражданского служащего.

В нарушение требований ФЗ «О противодействии коррупции» о принятии на работу бывшего госслужащего глава Управления о его последнем месте работы не сообщил.

Приговором суда руководитель почтовой службы привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.